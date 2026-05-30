カード育成×PvP、1周年で新英雄登場！ SEVEN＆EIGHT HOLDINGS「ドット異世界」

記事ポイント スマホRPG『ドット異世界』がサービス開始1周年を記念したイベントを開催1周年イベントに合わせて新たなレジェンド英雄の実装が予定されている初回ログインボーナスあり。App Store・Google Playで配信中 スマホRPG『ドット異世界』がサービス開始1周年を記念したイベントを開催1周年イベントに合わせて新たなレジェンド英雄の実装が予定されている初回ログインボーナスあり。App Store・Google Playで配信中

スマホ向けカード育成型カジュアルRPG『ドット異世界』が、2026年6月にサービス開始から1周年を迎えます。

この節目を記念した「1周年記念イベント」の開催が決定し、新たなレジェンド英雄の実装も予定されています。

SEVEN＆EIGHT HOLDINGS「ドット異世界」





タイトル：ドット異世界ジャンル：カード育成型カジュアルRPG対応：App Store・Google Play開発・運営：SEVEN＆EIGHT HOLDINGS株式会社

『ドット異世界』は、多彩な異世界を舞台に冒険を繰り広げるカード育成型カジュアルRPGです。

プレイヤーは召喚師となり、様々な英雄を召喚してチームを編成。

異世界のステージに挑戦し、モンスターを撃破しながら資源を集める内容となっています。

2026年6月のサービス1周年に合わせ、「1周年記念イベント」の開催が決定します。

同イベントでは新たなレジェンド英雄の実装も予定されており、最新情報は公式X（旧Twitter）およびゲーム内お知らせにて順次公開されます。

ゲームシステム





英雄の召喚・強化・進化を通じて戦闘力を高めるカード育成型RPGとなっています。

ダンジョンで素材を収集し、多彩なサブシステムを強化することで戦力を伸ばせる設計です。





PvP要素も搭載しており、他のプレイヤーと競い合いながらランキング上位を目指せます。

多くの英雄を集めて育成し、多彩なステージを攻略、強力なボスを打ち破ることがゲームの目的となっています。





『ドット異世界』コンテンツ紹介4





『ドット異世界』コンテンツ紹介5





『ドット異世界』初回限定ログインボーナス





初回ログイン時には限定ボーナスが付与されます。

公式サイト・App Store・Google Playから詳細を確認できます。

1周年を機に新たなレジェンド英雄が加わり、育成・編成の幅がさらに広がります。

召喚からPvPまで多層的なコンテンツを持つ『ドット異世界』は、手軽に始められるカジュアルRPGとしてスマホで楽しめます。

SEVEN＆EIGHT HOLDINGS「ドット異世界」の紹介でした。

よくある質問

Q. 1周年記念イベントはいつから開催されますか？

A. 2026年6月のサービス開始1周年に合わせて開催される予定です。

具体的な開始日時は公式X（旧Twitter）およびゲーム内お知らせにて順次公開されます。

Q. 新レジェンド英雄の詳細はどこで確認できますか？

A. 最新情報は公式X（旧Twitter）とゲーム内お知らせで順次公開されます。

公式攻略WikiやGameWith特集ページにも情報が掲載されます。

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