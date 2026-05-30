超特急リョウガ、ユーキ、アロハ、BOYNEXTDOOR冠番組登場 ゲーム＆ライブハプニングエピソード展開
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ 毎週土曜 後2：30〜※全8回）の第7回（6月13日放送）のゲストが発表された。
【番組カット】犬を抱えるBOYNEXTDOOR・RIWOO
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
同番組は、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体な素顔もポイントとなる。
第7回では、超特急・リョウガ、ユーキ、アロハが、“トモダチベース”を訪れる。スタジオでは、アロハが持ってきたご褒美スイーツをかけて、世の中にあるさまざまなHigh＆Lowを答える、High＆Lowクイズに、BOYNEXTDOORメンバーと超特急メンバーの混合チームで挑戦する。果たしてHigh＆Lowゲームへの挑戦を通じて“トモダチ”になれるのか。
さらに、同じボーイズグループとして、ライブであったハプニングエピソードを暴露。面白エピソードも満載のアーティストトークも見どころとなる。
【番組カット】犬を抱えるBOYNEXTDOOR・RIWOO
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
第7回では、超特急・リョウガ、ユーキ、アロハが、“トモダチベース”を訪れる。スタジオでは、アロハが持ってきたご褒美スイーツをかけて、世の中にあるさまざまなHigh＆Lowを答える、High＆Lowクイズに、BOYNEXTDOORメンバーと超特急メンバーの混合チームで挑戦する。果たしてHigh＆Lowゲームへの挑戦を通じて“トモダチ”になれるのか。
さらに、同じボーイズグループとして、ライブであったハプニングエピソードを暴露。面白エピソードも満載のアーティストトークも見どころとなる。