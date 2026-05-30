大泉洋、初アリーナツアー最終公演を全国映画館へ ディレイ・ビューイング決定
俳優・歌手の大泉洋の芸能生活30周年を記念して開催する「芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル２−リベンジー」ツアーファイナル公演のディレイ・ビューイング実施が決定した。
【写真】椅子が回っちゃう！冒頭から大騒ぎの大泉洋
この度、同公演は前回の全国5都市を巡るホールツアーから規模を拡大し、5月から6月にかけて札幌・神戸・横浜を巡るアリーナツアーとして開催される。すでにライブ・ビューイングの実施が発表されていたが、今回新たに公演翌週となる6月27日に全国各地の映画館でディレイ・ビューイングが行われることが決まった。
上映されるのは、横浜アリーナでのツアーファイナル公演の模様。映画館ならではの大画面と迫力の音響で臨場感たっぷりに再現するほか、本上映限定の特典として大泉からのスペシャルコメントも届ける。
ディレイ・ビューイングは6月27日午後4時開演。上映映像はライブ・ビューイングと同内容となる。
【写真】椅子が回っちゃう！冒頭から大騒ぎの大泉洋
この度、同公演は前回の全国5都市を巡るホールツアーから規模を拡大し、5月から6月にかけて札幌・神戸・横浜を巡るアリーナツアーとして開催される。すでにライブ・ビューイングの実施が発表されていたが、今回新たに公演翌週となる6月27日に全国各地の映画館でディレイ・ビューイングが行われることが決まった。
上映されるのは、横浜アリーナでのツアーファイナル公演の模様。映画館ならではの大画面と迫力の音響で臨場感たっぷりに再現するほか、本上映限定の特典として大泉からのスペシャルコメントも届ける。
ディレイ・ビューイングは6月27日午後4時開演。上映映像はライブ・ビューイングと同内容となる。