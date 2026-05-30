超特急・高松アロハ＆柏木悠、写真集の点数“一致”「ポッキーゲームをしちゃう仲なので…」
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の高松アロハ（※高＝はしごだか）と柏木悠（ハル）が30日、都内で行われた2人のコンセプト写真集『BULLET TRAIN ALOHA&HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ』（主婦と生活社）の発売記念イベントに登場。写真集の出来栄えについて点数をつけた。
【写真】ハートポーズかわいすぎ！肩を組む超特急・柏木悠＆高松アロハ
超特急は、2026年12月25日で結成15周年を迎える。先日、長年の目標でもあった東京ドーム公演を発表。ライブを中心に活動し、近年では、音楽活動はもちろん、ドラマ、映画、バラエティー、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍している。
そんな超特急の年下組で、“アロハル”として愛されているアロハ（13号車）とハル（14号車）のコンセプト写真集が発売された。テーマは「夜」。公開された表紙は、誰もいない遊園地にたたずむ2人が印象的であり、「夜」をテーマとした写真集へと誘う。
記者から出来栄えに関する点数を聞かれたハルは「100点満点」と回答。アロハも「100（点）あげていいんじゃないですか。2人の初めてのコンセプト写真集ということもあり、大人になった2人を撮影したいなと思っていた。全部取り入れてくださった」と振り返った。続けて「“ビジュいい”ものが詰められている」と太鼓判を押した。
ハルは「じゃがりことかがあったらポッキーゲームをしちゃう仲なので、そういうのも冊子の中に入っていて、求められずともやっちゃっていたんだろうなということがあるので、その辺を記録に残せているので100点満点」と話していた。
【写真】ハートポーズかわいすぎ！肩を組む超特急・柏木悠＆高松アロハ
超特急は、2026年12月25日で結成15周年を迎える。先日、長年の目標でもあった東京ドーム公演を発表。ライブを中心に活動し、近年では、音楽活動はもちろん、ドラマ、映画、バラエティー、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍している。
記者から出来栄えに関する点数を聞かれたハルは「100点満点」と回答。アロハも「100（点）あげていいんじゃないですか。2人の初めてのコンセプト写真集ということもあり、大人になった2人を撮影したいなと思っていた。全部取り入れてくださった」と振り返った。続けて「“ビジュいい”ものが詰められている」と太鼓判を押した。
ハルは「じゃがりことかがあったらポッキーゲームをしちゃう仲なので、そういうのも冊子の中に入っていて、求められずともやっちゃっていたんだろうなということがあるので、その辺を記録に残せているので100点満点」と話していた。