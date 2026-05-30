お笑い芸人の小籔千豊（52）が30日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。元巨人の阿部慎之助氏（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて私見を述べた。

番組でこの話題を取り上げ、意見を求められた小籔は、「甘いのかどうか分かりませんが」としつつ、「阿部さんは、娘さんが『かまへん（構わない）』って言ってたり、奥さまが『かまへん』って言ってたら、もうそれは、また普通にお仕事できるようにしてあげてほしいなと…阪神ファンですけど、すごく思います」と話した。

続けて、「娘さんと児童相談所が握りあって、『あんた、ほんまか』と。『お父さん、大丈夫か？ もし何かあったら、次はもう1回言ってきいや（言ってきなさい）』とか、そういうケアだけして、もう、ちゃんちゃん（おしまい）、のお話でいいのかなと、僕はこの件に関してはすごく思いました」と語った。

阿部氏は25日、18歳の長女に対する暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。東京都渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際にたたかれた形になった長女が児童相談所に通報した。26日午前0時すぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放され、同日昼に監督辞任が発表された。