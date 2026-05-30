スヌーピーのワンポイントがキュートな「BRUNO」のハンディファンは1台6役の実力派！
スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のグッズを取り扱う公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」から、ライフスタイルブランド「BRUNO(ブルーノ)」のハンディファンが登場！冷却プレート機能が付いてさらにパワーアップしている。
【写真】「おかいものSNOOPY」オリジナルデザイン！ほかのカラーも見る
コンパクトなフォルムなのに多機能な「【おかいものSNOOPYオリジナル】BRUNO 6WAYフォールディングファン(flutter flutter)」(4070円)は、手持ちで風を送るハンディファン、首に提げればハンズフリーのネックファン、折り曲げればデスクファンと、3つの使い方が可能。風量は4段階、最大約9時間の連続運転に対応する。
送風により涼めるだけでなく、今年のモデルは冷却プレート機能が搭載されたので酷暑対策にうってつけ！加えて、スマホスタンド、容量2000ミリアンペアアワーのモバイルバッテリーとしても活用できる、重宝間違いなしのアイテムだ。
アイボリー、グリーン、チャコールの3色展開で、くすみカラーにスヌーピーとウッドストックのワンポイントが映える。落ち着いた雰囲気のデザインで、思わず自慢したくなっちゃう……！
暑い夏を涼しく、かわいく過ごせるハンディファンは「おかいものSNOOPY」にて販売中。ぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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コンパクトなフォルムなのに多機能な「【おかいものSNOOPYオリジナル】BRUNO 6WAYフォールディングファン(flutter flutter)」(4070円)は、手持ちで風を送るハンディファン、首に提げればハンズフリーのネックファン、折り曲げればデスクファンと、3つの使い方が可能。風量は4段階、最大約9時間の連続運転に対応する。
送風により涼めるだけでなく、今年のモデルは冷却プレート機能が搭載されたので酷暑対策にうってつけ！加えて、スマホスタンド、容量2000ミリアンペアアワーのモバイルバッテリーとしても活用できる、重宝間違いなしのアイテムだ。
アイボリー、グリーン、チャコールの3色展開で、くすみカラーにスヌーピーとウッドストックのワンポイントが映える。落ち着いた雰囲気のデザインで、思わず自慢したくなっちゃう……！
暑い夏を涼しく、かわいく過ごせるハンディファンは「おかいものSNOOPY」にて販売中。ぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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