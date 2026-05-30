◇MLB ドジャース 4-2 フィリーズ(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは昨季のポストシーズンでも戦ったライバル・フィリーズとの一戦に臨み、打線が躍動し勝利。1番・DHで出場した大谷翔平選手も10号ソロを含む3安打を放つ活躍を見せました。そして、この試合にはドジャース一筋18年で昨季終了後に引退したクレイトン・カーショーさん親子も観戦に来ていました。

そして大谷選手が10号ソロを放った際には、立ち上がって喜ぶカーショーさん親子の姿も中継カメラに映し出されました。その打席で大谷選手は、相手先発のザック・ウィーラー投手が投じた低めスプリットを豪快にスイング。するとライナーであっという間にライトフェンスオーバーとなりました。カーショーさんはその豪快な一撃に、立ち上がって祝福。満面の笑みで指をグラウンド方向へ差し向けながら息子に語りかける様子がありました。

またカーショーさんは、この試合でマックス・マンシー選手が本塁打を打った際にも元チームメートを祝福。利き手の左手にもっていたドリンクのカップを高く掲げてマンシー選手に喜びを伝えていました。その様子はMLB公式Xでも紹介されています。