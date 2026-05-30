ＢＴＳのＲＭが２８日、韓国発のファンコミュニティープラットフォーム・Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）でライブ配信を行った。

ＲＭは、兵役による活動休止期間中に、メンバーが抱えていた心理的プレッシャーと、チームへの深い愛情について打ち明けた。

配信でＲＭは、最年長のジンが除隊する頃のことを振り返り「あの時はみんなメンタルが不調だった」と告白し、１人のメンバーの家にみんなで集まった日を回想。

「僕たち全員が除隊したら、すぐにアルバムを作って（待ってくれているファンに）恩返しをしよう」という趣旨の約束を交わしたという。

ＲＭは音楽市場の変化に対する苦悩と、ＢＴＳが進むべき方向性も提示。５枚目のフルアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」のプロモーション活動について「胸が熱くなることもあれば、感情に没頭することもある」と心境を語る一方で「僕の発言の一つひとつが時々問題になることもあり、放送をするかどうか悩むこともある」と、慎重な姿勢を見せた。

さらに「僕は文学や歌詞から音楽を始めた人間だけど、今の人々は歌詞を聞いていないと思う」「軍隊で初めて『リール』を学んだ。僕もそのアルゴリズムに流されているみたいだ」と打ち明けた。

またショート動画中心の環境の中で、大衆音楽の価値に対して「過剰なポジティブさ以外は、全て無視されているような気がする」「それでもＢＴＳは、そのロマンを守っていきたい」と強調した。