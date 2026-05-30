日本代表FW上田綺世&DF渡辺剛の同僚、元イングランド代表10番が逮捕…現在は保釈されて捜査継続中
イギリス『ザ・サン』が29日、フェイエノールトの元イングランド代表FWラヒーム・スターリングが交通事故を起こした後、薬物の影響下で運転した疑いなどで逮捕されたと報じた。
事故が発生したのは28日の9時頃。ランボルギーニで高速道路を走行中、ガードレールに衝突したという。負傷者はおらず、他車両の関与も確認されていない。
現地警察は声明を出し、薬物の影響下での運転、危険運転、クラスC薬物所持、検体提出拒否の容疑でスターリングを逮捕したと発表。その後、保釈となり、捜査を継続中としている。現時点で有罪が確定したわけではない。
現在31歳のスターリングは、過去にリバプール、マンチェスター・シティ、チェルシー、アーセナルと国内のビッグクラブでプレー。イングランド代表の10番としてW杯にも出場した。日本代表のFW上田綺世やDF渡辺剛が在籍するフェイエノールトには、今年2月にフリーで加入。リーグ戦8試合に出場し、1アシストを記録した。
事故が発生したのは28日の9時頃。ランボルギーニで高速道路を走行中、ガードレールに衝突したという。負傷者はおらず、他車両の関与も確認されていない。
現地警察は声明を出し、薬物の影響下での運転、危険運転、クラスC薬物所持、検体提出拒否の容疑でスターリングを逮捕したと発表。その後、保釈となり、捜査を継続中としている。現時点で有罪が確定したわけではない。
現在31歳のスターリングは、過去にリバプール、マンチェスター・シティ、チェルシー、アーセナルと国内のビッグクラブでプレー。イングランド代表の10番としてW杯にも出場した。日本代表のFW上田綺世やDF渡辺剛が在籍するフェイエノールトには、今年2月にフリーで加入。リーグ戦8試合に出場し、1アシストを記録した。