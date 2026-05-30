ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【ヴェルカ】選手が選ぶ “チャンピオンシップMVP”は誰？選手の目線… 【ヴェルカ】選手が選ぶ “チャンピオンシップMVP”は誰？選手の目線で見た姿《長崎》 【ヴェルカ】選手が選ぶ “チャンピオンシップMVP”は誰？選手の目線で見た姿《長崎》 2026年5月30日 14時22分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ チャンピオンシップの激闘の数々を振り返って、松本健児リオン選手、森田雄次選手、川真田紘也選手に「チャンピオンシップMVP」をそれぞれ選んで挙げていただきます。 ※くわしくは動画をご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【ヴェルカ】日本一に歓喜「WE THE NAGASAKI」県民一丸で応援《長崎》 【ヴェルカ】初のチャンピオンシップ 森田選手と川真田選手が感じたこと《長崎》 【ヴェルカ】松本選手と山口選手が語る「自分たちのバスケができたので勝つことができた」《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 明大前, 埼玉, 京王線, 老後, 海, 介護, 明治大学, 金属加工, 訪問介護, 生花