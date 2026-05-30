プロバスケットボールBリーグの京都は30日、元日本代表のPG/SG岸本隆一（36）と26〜27年シーズンから2年間の複数年契約を締結したと発表した。

岸本は大東大から12〜13年シーズンに琉球（当時bjリーグ）へ入団。今季まで琉球ひと筋にプレーし、B1や天皇杯制覇に貢献していた。29日に琉球が今季限りでの契約満了を発表していた。

京都を通じての岸本のコメントは以下のとおり。

「2026-27シーズンから京都ハンナリーズに加入することになりました、岸本隆一です。

歴史ある京都という街で、長年、切磋琢磨してきた京都ハンナリーズでプレーできる機会をいただき、心から感謝しています。

「共に、登る。」というクラブスピリットのもと、優勝という目標を掲げる京都ハンナリーズの一員として、僕自身の強みを活かし、チームに、京都という街に、貢献できるよう最大限の力を注ぐつもりです。

チームスポーツというバスケットボールにおいて、互いを尊重し、求め合い、協力することから生まれる大きなエネルギーは、どんな困難にも立ち向かえると信じています。キャリアを重ねる度に、互いを信頼し、チームの結束力から生まれる大きなエネルギーを僕自身、経験してきました。

その経験をチームのために発揮し、ハンナリーズでの新しい体験を関わる皆様と共有できるよう、共に登っていきます。

コートでお会いできる日を楽しみにしています」