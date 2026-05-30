鮮やかなバラに癒される！初夏の東京ガーデンテラス紀尾井町を彩る「KIOI ROSE WEEK」限定メニューにも注目！

東京ガーデンテラス紀尾井町（運営・西武不動産プロパティマネジメント）では、6月14日(日)まで、バラをメインテーマとした「KIOI ROSE WEEK 2026」を開催中です。

紀尾井町を鮮やかに彩る 「KIOI ROSE WEEK」が今年も開催中！

今年のテーマは「BEYOND THE ROSE. -薔薇ひらく街、紀尾井町-」。バラを通じてつながる交流の場の創出と地域活性化を目指し、街の魅力を発信する催しで、2017年より開催（2020年はコロナ禍で開催なし）、今年で9回目を迎えました。

おなじみ赤坂プリンス クラシックハウスもいつもと違った装いに

イベント期間中は、「赤坂プリンス クラシックハウス」を取り囲むように植えられた、約90品種・600株の色とりどりのバラが一帯を彩ります。

会場にはデンマーク出身の世界的フラワーアーティストのニコライ・バーグマンさんによるオリジナルフラワーインスタレーション（屋外などの空間を使った芸術表現）も登場。

左からニコライバーグマンさん、広島県福山市市長の枝広直幹さん、西武不動産プロパティマネジメント 取締役 上席執行役員の増田邦弘さん。

会期中には「ばらのまち福山PR大使」を務めるニコライ・バーグマンさんと広島県福山市のコラボレーションにより誕生した新品種のバラ「ニコライ バーグマン ふくやま ローズ」の植樹セレモニーも行われました。

バラをイメージした限定メニューも注目 ！「KIOI ROSE MENU」

施設に入居するホテル ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町などでバラをイメージした限定メニューの販売「KIOI ROSE MENU」なども展開中。その一部をご紹介します。

■ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町

●Floral Blossom Afternoon Tea ~Rose~

庭園に美しく咲き誇るローズをイメージしたアフタヌーンティー。絶景を望みながら大切な方との時間や、自分へのご褒美にもおすすめ。

期間：~6月30日（火）

場所：All-Day Dining OASIS GARDEN〈36階〉、Sky Gallery Lounge Levita〈35階〉

料金：7,500円〜（税込） ※別途会計時にサービス料（15％）を加算。

https://www.princehotels.co.jp/kioicho/plan/garden/floralrose/

Floral Blossom Afternoon Tea ~Rose~

●Rose Bouquet Parfait

新生活のお祝いにもおすすめのローズブーケをイメージしたパフェ。尊敬を意味するピンク色などをテーマカラーに桃のコンポートやムースをグラスに美しくデザインしました。

期間：~6月30日（火）

場所：All-Day Dining OASIS GARDEN〈36階〉

料金：3,500円〜（税込） ※別途会計時にサービス料（15％）を加算。

https://www.princehotels.co.jp/kioicho/plan/garden/rosebouquetparfait2026/

Rose Bouquet Parfait

●Rose Cocktails

華やかに咲き誇る「ローズ」をテーマとした期間限定の3種類のローズカクテルを夜景が煌めくバーでお楽しみいただけます。

期間：~6月30日（火）

場所：Sky Gallery Lounge Levita〈35階〉

料金：各3,200円（税込） ※別途会計時にサービス料（15％）を加算。

リンク：https://www.princehotels.co.jp/kioicho/plan/levita/rosecocktails_2026/

Rose Cocktails

施設概要

東京ガーデンテラス紀尾井町

東京都千代田区紀尾井町1−2 他※建物、施設により住所が異なります。

最寄駅：東京メトロ 半蔵門線・有楽町線・南北線 『永田町駅』 9a出口直結

東京メトロ 銀座線・丸の内線 『赤坂見附駅』 D出口から徒歩1分

https://www.tgt-kioicho.jp/

東京ガーデンテラス紀尾井町「KIOI ROSE WEEK」でいただきたいグルメ3選（5枚）