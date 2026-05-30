◇ナ・リーグ ドジャース4−2フィリーズ（2026年5月29日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が29日（日本時間30日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2戦連発となる10号を含む今季4度目の1試合3安打で今季初の6連勝に貢献した。デーブ・ロバーツ監督（53）も状態の良さに安堵した。

試合後、ロバーツ監督は大谷について「打撃の状態が良くなっていると感じている」とし「第3打席なんかが良い例ですね。しっかり球を見極めて良いスイングをしていたし、フルカウントからバックドアの変化球をセンターへ打ち返した。ああいう打球が出る時は状態が良い証拠」と5回の中前打を例に挙げ、状態の良さを喜んだ。

そして、「正直、最初のホームランも完璧に捉えたわけではなかったと思う。でも少し下から入った打球でもスタンドまで運べた。その後、相手が左投手（2番手・メイザ）を投入してきても、今度はセンターへ強いヒットを打った。そういうのは非常に良い兆候」とうなずいた。

大谷は3回1死の第2打席でウィーラーに対し、1ボールからの2球目、低めスプリットを捉え、2戦連発となる右越え10号ソロ。2桁本塁打は18、19年と21〜25年に続き計8度目で、03〜05年、07、09〜11年の松井秀喜の7度を抜いて日本人最多となり、6年連続も日本人初。さらに、メジャー通算700打点に到達した。

5回2死の第3打席は中前打、8回1死の第4打席もメイザから中前打を放ち、1試合3安打は今月17日（同18日）のエンゼルス戦以来、10試合ぶりで今季4度目となった。