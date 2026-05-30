◇交流戦 オリックス─中日（2026年5月30日 京セラドーム）

9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYUKAとMIIHIが30日の中日戦でセレモニアルピッチを行った。

6月6、7日には京セラドームで「NiziU Live with U 2026“NiziU:CINEMA”」が開催される。約3年半ぶりのドーム公演に先立ち、関西出身の二人が一足先に駆けつけた。

MAYUKAは石川、MIIHIは渡部を捕手役に投じ、MAYUKAは見事なノーバウンド投球を披露。

「父とおじいちゃんがすごく野球が好きだったので、家にいる時はずっと夜は野球が（テレビで）ついてる家でした。野球部のマネージャーになることが夢だったぐらいだったので、今日本当に夢がかないました」とはMIIHI。MAYUKAはドーム公演に向け「前回よりもさらにパワーアップした私たちをお見せできるんじゃないかなって思うのと、来てくださった皆さんを絶対後悔させないようなライブを準備しているので、皆さん楽しみに待っていただけたらな、と思います」と表情を輝かせた。