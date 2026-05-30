◆米大リーグ ドジャース４―２フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３回に６年連続２ケタ本塁打となる２試合連発の１０号ソロを放つなど４打数３安打１打点で、チームの今季初の６連勝に貢献した。

大谷に衝撃の一発が飛び出したのは、２点リードで迎えた３回１死の第２打席だった。カウント１―０からの２球目、右腕ウィーラーのスプリットを捉えると、打球速度９９・９マイル（約１５９・３キロ）で右翼の敵軍ブルペンに飛び込んだ。日本人選手ではイチロー、松井秀喜に次いで史上３人目となるメジャー通算７００打点に到達。本拠地は熱狂の渦に包まれた。ロバーツ監督は「実は完璧に捉えたわけではない。それでも少し下を打っただけでホームランになった。その後、相手が左投手を投入してきてもセンターへ鋭い安打を打った。そういうのは本当に良い兆候だね」と振り返った。

大谷は５回に中前打、８回にも中前打を放ち、今季４度目の猛打賞を記録。休養日を挟み、好調をキープしている。指揮官は「今日の最後の打席もそうだった。いくつかの球をしっかり見極めて、良いスイングをしていた。そしてフルカウントからのバックドア気味の変化球をセンター前へ打ち返した。ああいう打撃ができる時は、打者が完全に乗っている証拠なんだ」とたたえた。