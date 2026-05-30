◇プロ野球ファーム・リーグ交流戦 巨人ー阪神（5月30日、ジャイアンツタウンスタジアム）

4-0で迎えた4回、巨人の先発、マタ投手が突如乱れ、ノーアウト満塁から押し出し、タイムリーなどで2失点しました。

3回まで危なげないピッチングを見せていたマタ投手。3回を投げ終えたところで、石井琢朗2軍監督と言葉を交わす場面があり、交代かと思われましたが、4回もマウンドに向かいました。

しかし、ルーキーの谷端将伍選手に2塁打を許すと、前川右京選手にはデッドボール、糸原健斗選手にはレフト前ヒットとノーアウト満塁に。その後は、押し出し、佐野大陽選手のタイムリー、そして1アウトから代打の川崎俊哲選手にはボールを引っかけて、足に当ててしまい、死球での押し出しと、苦しいイニングに。最後は岡城快生選手を三振に、福島圭音選手をサードゴロに打ちとりましたが、4-3と1点差に追い上げられています。

この試合の解説を務める荒木大輔さんは「ピンチになって、ここでミスをしてはいけないときにミスが出るのは、自分の再現性ができていない。1軍だとプレッシャーの中で制球しないといけない。そういうのが必要になってくる」とマタ投手について語りました。