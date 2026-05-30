原英莉花は全米切符ラストチャンスに8打差スタート「自分にガッカリ。でも練習しかない」
＜ショップライトLPGA 初日◇29日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー71＞優勝者に来週開幕の海外メジャー「全米女子オープン」（リビエラCC/カリフォルニア州）の出場権が与えられるラストチャンス。原英莉花は3バーディ・3ボギーの「71」で回り、首位と8打差のイーブンパー・51位タイと上位から離れるスタートになった。
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最初のバーディは折り返し直前の18番パー5。ピン奥に2オンして、20メートルほどのロングパットを2パットで沈めた。後半は3番パー5、6番でバーディを奪ったが、ボギーも3つ。最終9番では2メートルが外れ、「伸ばしたい一日だったけれどすごく悔しい」と肩を落とした。今週はパターを変更して臨んでいる。「ちょっと重たいなという印象があって、なかなか打てなかった。転がるインサートのものを探して」と手にしたのが、オデッセイ『DAMASCUS MILLED』のブレード型。長さも35インチから34インチへ短くした。「入れたい気持ちが強くなるとボールとの距離が近くなっていたことにも気がついた」とクセも新たに発見。グリーン上での課題を、ひとつずつ丁寧に改善している。週末はショットでチャンスにつけ、それをしっかり決めていきたい。首位を懸命に追いかけていくしかない。「自分にガッカリします。でも練習しかないですね。伸ばすしかないのでバーディを獲っていけるように調整したい」と意気込んだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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