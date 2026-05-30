村重杏奈、写真集タイトル『あんな』の理由を明かす「村重って村重じゃないですか」
タレント・村重杏奈（27）が30日、東京・タワーレコード渋谷で写真集『あんな』（講談社）の発売記念会見を開いた。
【写真】村重杏奈も完成度にびっくりなお気に入りカット
冒頭のあいさつで村重は「村重杏奈です。芸能界の太陽です！皆さんを照らしてまいりたいと思います」と明るく自己紹介した。写真集のタイトルは『あんな』となった。理由を問われると「皆さんの頭の中で村重って村重じゃないですか。『村重』のイメージがあまりにも強い。一人称も『村重』ですし。だから『あんな』な部分を見せていきたかった。『村重の下の名前が杏奈って知っているのか？』という意味を込めて『あんな』にしました」と説明していた。
「脱ぎゃる・大人化！」をテーマに挑戦した写真集『あんな』。今回の写真集の舞台は、オーストラリア。海にプール、ホテル、ステーキハウスや夜の街など、さまざまなシチュエーションで開放感のある撮影に。心も体も、ここまで“すべて“を出したのははじめての経験だという。
人生最後の写真集を銘打った。「最後の写真集です。うそはつきません」と宣言した。自己採点は「5000万点です！」と強調。「誰もが満足できる写真集になりました」ときっぱり。今後の目標は「芸能界の太陽として、芸能界を明るく照らしていきたいです！」と語っていた。
【写真】村重杏奈も完成度にびっくりなお気に入りカット
冒頭のあいさつで村重は「村重杏奈です。芸能界の太陽です！皆さんを照らしてまいりたいと思います」と明るく自己紹介した。写真集のタイトルは『あんな』となった。理由を問われると「皆さんの頭の中で村重って村重じゃないですか。『村重』のイメージがあまりにも強い。一人称も『村重』ですし。だから『あんな』な部分を見せていきたかった。『村重の下の名前が杏奈って知っているのか？』という意味を込めて『あんな』にしました」と説明していた。
人生最後の写真集を銘打った。「最後の写真集です。うそはつきません」と宣言した。自己採点は「5000万点です！」と強調。「誰もが満足できる写真集になりました」ときっぱり。今後の目標は「芸能界の太陽として、芸能界を明るく照らしていきたいです！」と語っていた。