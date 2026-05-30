タレントの藤崎奈々子さん（48）が2026年5月23日、自身のインスタグラムを更新。ボブスタイルになった姿を披露した。

「短めのボブにしてもらいました」

藤崎さんは、「将来絶対ハゲる自信がありすぎたので、自分の髪で部分ウィッグを作りたくて頑張って伸ばした髪を30センチ以上切りました！」といい、ボブカットになったショットを含む10枚の写真と動画を投稿した。「切った瞬間の頭の軽さに衝撃！髪ってこんなに重かったの？！と...」と驚きをつづった。

また、「短めのボブにしてもらいました」とのこと。「ふんわりボブスタイルにもなるし、コンパクトにすればショート風味も味わえるお得な髪型」といい、「もうすぐ夏だし、いい時にサマーカットできて大満足」と喜びを表した。

インスタグラムに投稿された写真では、大きく猫がプリントされたTシャツを着用。笑顔ショットを披露していた。

この投稿には、「笑顔の表情がとても素敵で最高です」「ショートヘア可愛い」「ボブスタイルも綺麗です」「素敵すぎ罪です」「ロングも素敵だけど、ボブの可愛さも爆発してました」「ショートもお似合い」「似合って可愛いです」「かわい〜い！」といったコメントが寄せられていた。