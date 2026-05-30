西武は、７月３１日から８月２６日にベルーナドームで行われる１軍公式戦で開催する「アオフェス２０２６」におけるイベントについて発表した。

昨年は全日程完売となった「ライオンズスプラッシュシート【レフト】」を、今年は約２００席拡大し、８月１６日までの９試合で販売する。試合前には、ずぶ濡れになって楽しめる「スプラッシュステージ」も同日程で実施する予定だ。

また、８月８日・ソフトバンク戦ではレオマークが青色の「ボール型ハンディファン」、１５日・ロッテ戦では青色の「メッシュハット（日よけ付き）」を来場者全員に配布する。２、９、１４、１６日の４日間は、さらりとした着心地が特徴の青色の「キッズ冷感Ｔシャツ（全２種）」を小学生以下限定で配布する。

２日・オリックス戦には女性シンガーソングライターのｍｉｗａさん、１５日・ロッテ戦にはアーティストのＳＥＡＭＯさん、１６日には中村剛也内野手の登場曲「ムカイカゼ」を歌うヒップホップグループのＨＯＭＥ ＭＡＤＥ家族が来場し、試合前のセレモニアルピッチや試合後のスペシャルライブに登場する。