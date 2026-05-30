85歳・徳光和夫、阿部慎之助氏騒動に言及「本当に心の内はですね、AIというのものを憎みたい」
フリーアナウンサーの徳光和夫（85）が、30日放送のニッポン放送『とくモリ！歌謡サタデー』（毎週土曜 前5：00）に生出演。25日に自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕され、翌日に読売ジャイアンツ監督を辞任した阿部慎之助氏について言及した。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
冒頭に、夏が近づき夜が明けるのが早くなったという話題から、「元気に一声発しましたけども、私としましては本当に…阿部慎之助監督がですね、口論の末、お嬢ちゃんに暴行をはたらいたという疑いで…疑いだよ、これはあくまでもね。25日に現行犯逮捕でありますからね。で、球団にもオーナーに面会しまして、辞任を申し入れ受理されたということで。これは本当に残念なニュースで」と、今週の大きなニュースを報告。
熱狂的な巨人ファンであることを公言している徳光アナは、「私なりに、阿部さんからお嬢さんの話をうかがったりしたこともありますんで、ゴルフで」と阿部氏と親交があったと明かした。
さらに、1週間にあった出来事を徳光アナ自身の目線で裏側を語る「トクートピックス」のコーナーでもこの件に言及。「冒頭にも申し上げた阿部監督辞任、現行犯逮捕につきまして、推測の域を出ないのでもしかしたら失礼に当たるかもしれないんですけど…阿部監督をある程度、存じ上げている私として話させていただければと思います」と前置き。
その上で、「本当に心の内はですね、AIというのものを憎みたいなと。お父さんから『うるさい！静かにしろ！』と言われまして、お嬢さんがAIに相談する。AIというのは、言ってみればこれまでの似た例を総合いたしまして、シャッフルして答えを出すということなんでしょう。ですから、きわめて無責任だなと思えてならないんですけれども…」と言い、「で、出した答えが児童相談所に話してみなさいということで。で児童相談所が出した答えが、相談相手の年齢が18歳だってことで、17歳でしたら児童相談所が直接かかわるわけですけど…今、『暴行』については児童相談所と警察が密接な関係にありますので、すぐに警察が飛んで行ったということでありましょうけど…」と経緯を伝えた。
続けて「僕は、驚いたのは阿部さんだと思うんです。もちろん、お嬢さんもそうだと思うんですけど」と心境を代弁し「匿名を希望したにもかかわらずいきなり警官が来たってことで…。阿部さんとしましては『いやいや内輪の問題でございますから、どうぞお引き取りください』『ことの成り行きで』と言う感じで、警察に説明したんでありましょうけど、警察としましては、娘さんからこうした報告があったんで、一度詳しく聞かせてください、ということで…」とそのやりとりを想像し、「まったく内輪の問題だったんじゃないかなって思えてならないわけであるんです」と推察した。
阿部氏は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。同署に多数の報道陣が集まるなか、26日午前0時17分、阿部監督が乗ったと思われるフルスモークの車両が報道陣の前に現れ、釈放されていた。
阿部氏は、1979年3月20日生まれ、千葉県出身。強打の捕手として注目され、安田学園高校、中央大学から2000年にドラフト1位で読売ジャイアンツに入団。1年目からレギュラーとして活躍。通算2132安打、406本塁打を記録し、19年に現役引退。その後、二軍監督やヘッド兼バッテリーコーチを歴任し、24年から同球団監督に就任。就任初年度にセントラルリーグ優勝を果たした。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
冒頭に、夏が近づき夜が明けるのが早くなったという話題から、「元気に一声発しましたけども、私としましては本当に…阿部慎之助監督がですね、口論の末、お嬢ちゃんに暴行をはたらいたという疑いで…疑いだよ、これはあくまでもね。25日に現行犯逮捕でありますからね。で、球団にもオーナーに面会しまして、辞任を申し入れ受理されたということで。これは本当に残念なニュースで」と、今週の大きなニュースを報告。
さらに、1週間にあった出来事を徳光アナ自身の目線で裏側を語る「トクートピックス」のコーナーでもこの件に言及。「冒頭にも申し上げた阿部監督辞任、現行犯逮捕につきまして、推測の域を出ないのでもしかしたら失礼に当たるかもしれないんですけど…阿部監督をある程度、存じ上げている私として話させていただければと思います」と前置き。
その上で、「本当に心の内はですね、AIというのものを憎みたいなと。お父さんから『うるさい！静かにしろ！』と言われまして、お嬢さんがAIに相談する。AIというのは、言ってみればこれまでの似た例を総合いたしまして、シャッフルして答えを出すということなんでしょう。ですから、きわめて無責任だなと思えてならないんですけれども…」と言い、「で、出した答えが児童相談所に話してみなさいということで。で児童相談所が出した答えが、相談相手の年齢が18歳だってことで、17歳でしたら児童相談所が直接かかわるわけですけど…今、『暴行』については児童相談所と警察が密接な関係にありますので、すぐに警察が飛んで行ったということでありましょうけど…」と経緯を伝えた。
続けて「僕は、驚いたのは阿部さんだと思うんです。もちろん、お嬢さんもそうだと思うんですけど」と心境を代弁し「匿名を希望したにもかかわらずいきなり警官が来たってことで…。阿部さんとしましては『いやいや内輪の問題でございますから、どうぞお引き取りください』『ことの成り行きで』と言う感じで、警察に説明したんでありましょうけど、警察としましては、娘さんからこうした報告があったんで、一度詳しく聞かせてください、ということで…」とそのやりとりを想像し、「まったく内輪の問題だったんじゃないかなって思えてならないわけであるんです」と推察した。
阿部氏は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。同署に多数の報道陣が集まるなか、26日午前0時17分、阿部監督が乗ったと思われるフルスモークの車両が報道陣の前に現れ、釈放されていた。
阿部氏は、1979年3月20日生まれ、千葉県出身。強打の捕手として注目され、安田学園高校、中央大学から2000年にドラフト1位で読売ジャイアンツに入団。1年目からレギュラーとして活躍。通算2132安打、406本塁打を記録し、19年に現役引退。その後、二軍監督やヘッド兼バッテリーコーチを歴任し、24年から同球団監督に就任。就任初年度にセントラルリーグ優勝を果たした。