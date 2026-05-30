◇ナ・リーグ ドジャース4−2フィリーズ（2026年5月29日 ロサンゼルス）

ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）が29日（日本時間30日）、本拠でのフィリーズ戦に「6番・三塁」で先発出場。2回の第1打席で13号本塁打を放ち、今季初の6連勝に貢献した。

1−0の2回1死で第1打席を迎えると、相手先発・ウィーラーに対し2ボールからの3球目、高め直球を捉えて、右中間スタンドにソロ本塁打を放った。13号はパヘスと並び、チームトップタイとなった。

試合後、マンシーは「彼（ウィーラー）のわずかなミスをしっかり見逃さずに打てた。全体として彼はそんなに悪いピッチングをしていたわけではないと思う。ただ、ランナーをそれほど多く出す展開ではなかった中で、少ないチャンスをしっかり生かすことができた。それが今日は良かった」と自身を含め、4本のソロアーチで効果的に点を奪えたとうなずいた。

ここまで4勝、防御率1・67と安定していたウィーラーから勝利したことに「彼の数字を見れば分かる通り簡単ではない。ただ、さっきも言ったように、今日はミスをしっかり仕留めることができた。それが勝因の一つ」と繰り返した。

22日（同23日）のブルワーズ戦で右手首に死球を受け、負傷交代。その後、数試合欠場が続いていたが、前戦27日（同28日）のロッキーズ戦からスタメン復帰した。患部は「まだ痛みがある」としながらも「プレーはできているので問題はない」とした。

直近15戦13勝とチームは好調が続ているが「正直なところ、毎日ただ球場に来て野球をしているだけという感覚」とサラリ。「調子が悪い時も同じだし、良い時も同じ。それが理想。浮き沈みに左右されず、毎日自分の仕事をすること。それを続けているだけだし、今はそれができている」と好不調にとらわれず、仕事をこなすことが大事と自らに言い聞かせた。