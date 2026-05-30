女性プロドライバーが見せた驚愕のドライビングテクニックが話題を呼んでいる。

【映像】衝撃のビタ止めドリフト（実際の様子）

28日から開幕したWRC（世界ラリー選手権）の日本ラウンド「ラリージャパン」の応援企画にて、パイロンで囲まれた狭いスペースへドリフトしながら進入し、一発でマシンをピタリと止める「ビタ止め駐車」に挑戦。周囲が息をのむなかで見事に神業を成功させ、共演者から驚きの声が上がった。

ABEMAで公開された「ラリージャパン2026応援企画 神わざチャレンジ」に、プロドリフトドライバーの下田紗弥加が登場。タレントのマギー、レーシングドライバーの大湯都史樹とともに、パイロンで作られた枠内へドリフトで進入して駐車する「ドリフトコントロールチャレンジ」に挑んだ。過去の挑戦では雨の路面だったが、今回は乾燥した路面のため難易度が上昇。さらにマギーには5回以内のチャンスが与えられたのに対し、プロである下田と大湯には「1回」の一発勝負という厳しい条件が突きつけられた。

チャレンジャーのトップバッターを務めた下田は、「自信ありませんが頑張ります！」と元気に宣言してコクピットへ。激しいエンジン音とともにスタートすると、スピードに乗った見事な定常円ドリフトを展開。そこから一気にマシンの向きを変え、パイロンの枠内へ滑り込ませると、スピードを完全にコントロールして文字通り完璧な位置に車体をビタ止めしてみせた。

一発勝負で見事な神わざを成功させた瞬間、見守っていたマギーは「うまーい！！」「すごーい！！」「超綺麗に入りました！」と大興奮。下田の美しい身のこなしに、マギーが「すごくない？一発、一発ですよね？」と問いかけると、同じプロの大湯も「しかもめちゃくちゃ綺麗でしたよ」と大絶賛。ガチの一発勝負をモノにした下田は「緊張しました！ガチ一発」と安堵の表情を浮かべ、喜びを爆発させていた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）