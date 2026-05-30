【編集部厳選】コスパ派から上質派まで。今年着たい「大人のサマーニット」徹底比較

気温も湿度も上がり、何を着ようか悩む日が増えるこれからの季節。Tシャツでは少しラフすぎるけれど、ブラウスだと堅苦しい--そんな大人の女性に頼れるのが「サマーニット」です。

さらりとした着心地と上品な印象を両立し、通勤から休日まで幅広く活躍するのが魅力。今回は、きれい見えも快適さもかなえる、大人のためのサマーニットをカテゴリ別に厳選してご紹介します。

■“コスパ重視”派さんにおすすめなサマーニット

◇【1】ユニクロ「UVカットクルーネックセーター/ウォッシャブル」1,990円

毎日の通勤にも気兼ねなく取り入れられる、抜群のコストパフォーマンスが魅力の一枚。Tシャツ感覚でさらりと着られるシンプルなデザインながら、すっきりとしたシルエットでカジュアルになりすぎず、きれいめな印象をキープしてくれます。

トレンド感のあるバイカラーデザインは、一枚で着ても程よいアクセントに。洗濯機で気軽に洗えるウォッシャブル仕様なのもうれしいポイントです。同シリーズの「UVカットクルーネックカーディガン」とアンサンブルで着こなせば、通勤スタイルの幅も広がります。

■“着回し重視”派さんにおすすめなサマーニット

◇【2】ラコステ「ラメニットポロシャツ」18,700円

ポロシャツの軽快さとニットならではの上品さを兼ね備えた、大人のためのニットポロ。繊細なラメ糸がさりげなくきらめき、カジュアルなデザインに華やかさと高級感をプラスしてくれます。

ほどよい透け感もあり、オンオフ問わず活躍するのが魅力。きれいめパンツやスカートを合わせればオフィススタイルに、デニムと合わせればトレンド感のある休日コーデが完成します。ショート丈のシルエットでスタイルアップ効果も期待できそう。

◇【3】Demi-Luxe BEAMS「オフショルダー ノースリーブ プルオーバーニット」16,500円

一枚で着映えをかなえる、華やかなオフショルダーニット。デコルテを美しく見せるネックデザインが特徴で、着方によって表情を変えられるため、その日の気分やシーンに合わせたスタイリングが楽しめます。

コンパクトなサイズ感ながら、ネック部分のアレンジ次第で二の腕を自然にカバーできるのも魅力。ワイドパンツやタイトスカートと合わせれば洗練された大人の着こなしに、デニムを合わせれば抜け感のある女性らしいカジュアルスタイルに仕上がります。

■“質重視”派さんにおすすめのサマーニット

◇【4】Theory「Washable Linen Rib Basic Sweater Tee」22,000円

素材や着心地にこだわりたい人におすすめしたいのが、Theoryのリネン混ニットTシャツ。細めのリブ編みで仕立てられた上品な表情が特徴で、シンプルながらも洗練された印象を与えてくれます。

ドレープ感のあるリネン混素材は、肌離れが良くさらりとした着心地。ほどよい透け感がありながら軽やかで、シワになりにくいのも魅力です。タイトすぎない絶妙なシルエットとリブの縦ラインが、すっきりとしたきれいめスタイルを演出。ジャケットやスーツのインナーとしても活躍し、春から真夏まで長く着回せる一枚です。自宅で手洗いできるウォッシャブル仕様なのもうれしいポイント。

■“きれい見え重視”派さんにおすすめのサマーニット

◇【5】MilaOwen「ハイネックブラウジングニットプルオーバー」7,920円

接触冷感、抗菌防臭加工、UVカット、ウォッシャブルと、夏にうれしい機能を詰め込んだ高機能ニット。シンプルなデザインだからこそ着回し力が高く、ワードローブの中心として活躍してくれる一枚です。

首元は程よく詰まったハイネックデザインで、上品できちんとした印象に。ミニマルなフレンチスリーブが肩まわりをすっきりと見せ、女性らしいラインを引き立てます。ゆとりのある身頃は自然なブラウジングを生み出し、裾をインしてもアウトしてもバランス良く着こなせるのが魅力。背中のシームデザインがさりげないアクセントとなり、後ろ姿まで抜かりなく決まります。

■“着心地重視”派さんにおすすめのサマーニット

◇【6】ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング「【結論シリーズ】デイリーメッシュカーデ」8,910円

暑い季節でも快適に過ごしたい人におすすめなのが、手洗いできるメッシュ素材の軽やかなカーディガン。肌離れの良い透かし編みとリネン混素材によるさらりとしたタッチで、真夏まで心地良く着られます。

素材の表情を生かした立体感のある透かし柄が上品な印象を演出。フロントポケットやゴールドカラーのボタンがさりげないアクセントとなり、シンプルながらも存在感のあるデザインに仕上がっています。5分袖デザインで二の腕を自然にカバーしながら、涼しげな印象もキープ。ゆったりとしたシルエットがほどよい抜け感を生み、オンオフ問わず活躍してくれます。

■この夏の通勤スタイルを、もっと心地良く

一枚で着てもサマになり、ジャケットのインナーとしても活躍するサマーニットは、暑い季節のワードローブに欠かせない存在。素材やシルエットによって印象が大きく変わるからこそ、自分のライフスタイルや重視したいポイントに合わせて選ぶことが大切です。

今の自分に合ったお気に入りの一枚を見つけて、この夏の通勤スタイルをもっと心地良くアップデートしてみてはいかがでしょうか。

（マイナビウーマン編集部）