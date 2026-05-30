スゴイ客が来た！毎回同じレジに並ぶ常連客から突然“高級和菓子”が！その常連のおじいちゃんの正体に驚き！【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。お店を利用するちょっと変わったお客さんやクレーマー対応したエピソードなどコミカルに描き、今後の展開に注目したい作品がそろう。今回は、X(旧Twitter)にて投稿されている中からエッセイ漫画「スーパーのレジでバイトしていた時の話〜噂のお客様〜(12)(13)」を紹介するとともに、著者のしゃけなかほいさんに本作に登場するお客さんについても詳しく聞いた。
アルバイト先のスーパーで、作者のしゃけなかほいさんが密かに気になっていた常連客がいた。それは、ハンチング帽にジャケット姿をさらりと着こなした、おしゃれなおじいちゃん。夕方の混雑が落ち着いたころ、決まって1人で現れ、ほかのレジが空いていても、いつもしゃけなかほいさんのレジに並んでくれていたという。
「歳をとってもおしゃれなおじいちゃんは素敵だなと思い、いつもレジに来てくれるのが密かな楽しみでした 」と振り返るしゃけなかほいさん。そんなある日、おじいちゃんは大きな紙袋を抱えて来店。「いつもありがとう」と手渡された袋の中には、高級そうな和菓子がたくさん詰まっていた。
驚くしゃけなかほいさんに、おじいちゃんは「寺の坊主をしている」とやさしく説明。「こういうものはよく貰うのじゃけど、食べきれんし食べて！ 」と笑って帰っていったそうだ。後日、気になってお寺を調べてみると、そこは広大な敷地を持つ歴史ある寺院だったという。しゃけなかほいさんは「お寺のお坊さんと聞いてこじんまりした場所を想像していました 」と当時の驚きを語ってくれた。
何気ない接客の中にあった、小さな優しさと人とのつながり。読後にじんわり心が温かくなる本作「スーパーのレジでバイトしていた時の話〜噂のお客様〜」を、ぜひ読んで欲しい。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
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