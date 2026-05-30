村重杏奈、結婚予定を聞かれ濁す「ちょっとわかんないっす」 給与額は右肩上がり
タレント・村重杏奈（27）が30日、東京・タワーレコード渋谷で写真集『あんな』（講談社）の発売記念会見を開いた。
【写真】村重杏奈も完成度にびっくりなお気に入りカット
“大人村重”を目指した写真集。方向性を問われると「本当に難しいんですけど…。私、ガヤを入れるのが大好きなんです。大人の女性ってガヤを入れない。番組によって、求められることを理解して、すんとするときはすんとして、弾けるときは弾けるのが大人かな」と話し、理想の先輩として「島崎和歌子さん。カッコいい。村重も島崎和歌子さんぐらいずっと芸能界を渡り歩いて、声を張り上げていきたい」と話していた。
また、昨年末に放送されたフジテレビ『突然ですが占ってもいいですか？』では、2026年に結婚する可能性を示唆されていた。結婚の展望を問われると「村重ですか？村重、給料明細を見るのが大好きなんです。すんごい仕事が好き。ちょっとわかんないっす」と濁していた。ただ、給与額は「グングン（成長）です！仕事最高！仕事楽しい！」と笑顔で話していた。
「脱ぎゃる・大人化！」をテーマに挑戦した写真集『あんな』。今回の写真集の舞台は、オーストラリア。海にプール、ホテル、ステーキハウスや夜の街など、さまざまなシチュエーションで開放感のある撮影に。心も体も、ここまで“すべて“を出したのははじめての経験だという。
人生最後の写真集を銘打った。「最後の写真集です。うそはつきません」と宣言した。自己採点は「5000万点です！」と強調。「誰もが満足できる写真集になりました」ときっぱり。今後の目標は「芸能界の太陽として、芸能界を明るく照らしていきたいです！」と語っていた。
【写真】村重杏奈も完成度にびっくりなお気に入りカット
“大人村重”を目指した写真集。方向性を問われると「本当に難しいんですけど…。私、ガヤを入れるのが大好きなんです。大人の女性ってガヤを入れない。番組によって、求められることを理解して、すんとするときはすんとして、弾けるときは弾けるのが大人かな」と話し、理想の先輩として「島崎和歌子さん。カッコいい。村重も島崎和歌子さんぐらいずっと芸能界を渡り歩いて、声を張り上げていきたい」と話していた。
「脱ぎゃる・大人化！」をテーマに挑戦した写真集『あんな』。今回の写真集の舞台は、オーストラリア。海にプール、ホテル、ステーキハウスや夜の街など、さまざまなシチュエーションで開放感のある撮影に。心も体も、ここまで“すべて“を出したのははじめての経験だという。
人生最後の写真集を銘打った。「最後の写真集です。うそはつきません」と宣言した。自己採点は「5000万点です！」と強調。「誰もが満足できる写真集になりました」ときっぱり。今後の目標は「芸能界の太陽として、芸能界を明るく照らしていきたいです！」と語っていた。