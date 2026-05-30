27日の6R（ダート820メートル）で1番人気のフィオリーノ（牝6＝永島、父メイショウボーラー）に騎乗した塩津璃菜騎手が1着。開催日連続勝利を「5」に伸ばし、今年11勝とした。

軽さと枠を存分に生かした。重量51キロで、2番人気のヘシキリ（牡4＝長南、父モーニン）とは6キロ差。枠も大外で、スタートさえ決めれば有利な状況。そこを「今までで一番、いいスタートが切れた」と乗り越えたのだから、あとは逃げ切るだけだった。最後は進路を外に切り替えたヘシキリに首差まで迫られたが、しのぎ切った。

これだけでは終わらない。メーン11R「新茶特別」（ダート1400メートル）で2番人気のウォルラス（牡6＝長南、父イスラボニータ）に騎乗すると、後続の馬をちぎりにちぎって圧巻の大差勝ち。自身のメーン競走初勝利までつかみ取ってみせ「めっちゃうれしい！」と喜びを爆発させた。

4月末までわずか4だった年間勝利数は、5月だけで2倍の8を積み上げ「12」に。このままいけば自己最多となる昨年の年間15勝を半年で超える計算になる。「年間20は勝ちたい」と目標は控えめだが、30勝も決して非現実的ではない。確かな実力をつけてきた塩津の騎乗から今後も目が離せない。