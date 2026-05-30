ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス選手が日本時間30日、10日間の負傷者リスト入りしたことが発表されました。

日本時間28日のロッキーズ戦で2回の第1打席で先頭のT・ヘルナンデス選手はフルカウントから7球目を跳ね返しますがショートゴロに倒れます。1塁へ全力疾走しベースを駆け抜けた直後に左太ももの裏を抑え、痛そうな様子を見せます。ベンチに戻った後は、ヘルメットを高くかかげ悔しさをあらわに。チームメートから体を叩かれ慰められますが、そのままベンチ裏へとさがりました。

チーム公式は「左ハムストリングの肉離れ」と発表。MRI検査の結果グレード1の肉離れと判明。少なくとも数週間は欠場する見込みだそうです。日本時間28日には、キケ・ヘルナンデス選手が左肘のケガから復帰直後に脇腹のケガで再び負傷者リスト入りが伝えられ6週間から8週間欠場する見込みとなっています。

2人は昨季のポストシーズンでも世界一に大きく貢献。T・ヘルナンデス選手は5本のホームランを記録。キケ選手も17試合で5度のマルチ安打を記録するなど好成績を収めました。大谷選手はそんな2人の活躍に「テオに関しては、いいところでホームラン、本当に大きいところで打ってくれて。キケに関しては、決めるところもそうですけど、フォアボールだったり、ランナーがいないところで、ダブル(二塁打)もしくは長打でしっかりとスコアリングポジションに進んでいくっていう、そういうチャンスメークに関しても素晴らしい働きだとは思うので、本当に頼もしい打線の中で本当に切れ目がなくなる、そういう役割かなと思って頼もしく見ています」とコメントしていました。