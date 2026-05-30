アンガールズ、“芸能界最遅”でYouTubeチャンネル開設「みんなにバカにされております（笑）」 芸人の悪口は避ける方針→せっぱ詰まったら解禁へ
お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志が30日、インスタグラムを更新し、アンガールズのコンビ活動をするYouTubeチャンネルを開設したことを報告した。
【動画】仲いいなぁ…“芸能界最遅”でYouTubeチャンネル開設したアンガールズの最初のあいさつ
田中は「アンガールズのコンビ活動をするYouTubeチャンネル「アンガールズのコンビ活動チャンネル」開設しました！」と報告。「確実にコンビ活動が観れるチャンネルです！」「観てね！登録お願いします！」とアピールした。
また同チャンネルには、「アンガールズのコンビ活動チャンネル開設！！」と題した、あいさつ動画を投稿。田中は「芸能界で、最も遅く開設されたYouTubeチャンネルとみんなにバカにされております（笑）」と周囲の反応を明かし、「苦労すると思います。視聴者数も伸びないことは分かってますけど、我々ゼロから積み上げていくつもりで…」といばらの道へ覚悟して臨むことを伝えた。
そして、「コンビでね、テレビ出ることが頻繁ではないので、ここなら必ずコンビで見れるという場所なのでね。 マニアックなファンの人、あと昔アンガールズ好きだったんだけどなみたいな。そういう人が懐かしいんで帰ってこれるような場所にしたいと思います」といい、山根良顕も「味がしっかり出たね、アンガールズをね、コンビ仲良くやりますんで」と意気込んだ。
そのうえで田中が「他の芸人の悪口言うのだけはなるべく避けようと思ってますから」と方針を明かすも、「そういうこと言い始めたら、せっぱ詰まってるなと思っていただければと思います（笑）」とすぐに撤回し、理解を求めた。
その後2人は、わちゃわちゃ仲の良さをみせつけ、最後に山根が「見てください。 ありがとうございます」と動画を締めた、
【動画】仲いいなぁ…“芸能界最遅”でYouTubeチャンネル開設したアンガールズの最初のあいさつ
田中は「アンガールズのコンビ活動をするYouTubeチャンネル「アンガールズのコンビ活動チャンネル」開設しました！」と報告。「確実にコンビ活動が観れるチャンネルです！」「観てね！登録お願いします！」とアピールした。
そして、「コンビでね、テレビ出ることが頻繁ではないので、ここなら必ずコンビで見れるという場所なのでね。 マニアックなファンの人、あと昔アンガールズ好きだったんだけどなみたいな。そういう人が懐かしいんで帰ってこれるような場所にしたいと思います」といい、山根良顕も「味がしっかり出たね、アンガールズをね、コンビ仲良くやりますんで」と意気込んだ。
そのうえで田中が「他の芸人の悪口言うのだけはなるべく避けようと思ってますから」と方針を明かすも、「そういうこと言い始めたら、せっぱ詰まってるなと思っていただければと思います（笑）」とすぐに撤回し、理解を求めた。
その後2人は、わちゃわちゃ仲の良さをみせつけ、最後に山根が「見てください。 ありがとうございます」と動画を締めた、