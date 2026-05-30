お笑いコンビ、ガクテンソクの奥田修二（44）は30日、「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（土曜午前11時55分）に生出演。巨人の阿部慎之助前監督の暴力事件をめぐり、長女が児童相談所に連絡したことについて「お子さんからしたら、たぶん本当に相談しただけと思う」と私見を述べた。

番組では、ナビゲーターを務める俳優の小澤征悦が「暴力は絶対に許されないものでありますが、一体何があったのでしょう」として、長女が児童相談所に連絡したことをきっかけに阿部前監督が逮捕されるまでの経緯や、釈放後の辞任会見などを伝えた。会見で読み上げられた長女の手紙に「警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、目前で私は泣き崩れてしまいました」「みなさまをお騒がせしてしまい、このような大事になってしまったことにつきましては、深く反省をしております。大変申し訳ございません」と記されていたことも報じた。

キャスターを務める読売テレビの足立夏保アナウンサーに「娘さんとしても意図せぬ逮捕となってしまったわけなんですけど」と問いかけられた奥田は、「そうでしょうね」と応じ、「我々大人は、児童相談所はそういう場所やって思っていますけれど、お子さんから見たら、たぶん本当に相談しただけと思う。『相談所』と書かれてあるので」と述べた上で、「それがまさかこういうことになるとは（長女は）本当に思っていなかったんでしょうね」と述べた。

一方、読売テレビ特別解説委員を務める高岡達之氏は「おうちの中のことだと。暴力は容認しないと。そういう一方で、親が子に注意もできないのか、というご意見の方も一定いらっしゃって当然だと思う」とした上で、「今回の児童相談所や警視庁の対応ですが、意識をしておかないといけないのは、もう人命最優先なんです。今は」と力説。「今回が野球の名門の監督だから、というのは関係ない。（警察や児童相談所などの）現場の判断で帰った1時間後に人命が失われたケースもある」とし、今回の対応への理解を示した。