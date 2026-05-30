◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント準決勝 神戸―東京ＳＧ（３０日、秩父宮ラグビー場）

プレーオフ（ＰＯ）準決勝第１試合は、レギュラーシーズン首位の神戸が、同４位の東京ＳＧに６９―２３で勝ち、決勝進出。トップリーグ時代の２０１８―１９シーズン以来、７季ぶりの優勝に王手をかけた。決勝は、埼玉―東京ベイ（３１日、秩父宮）の勝者と対戦する。

先制は神戸。前半６分、敵陣右でＦＢ上ノ坊駿介がキックパス、反応したＷＴＢ植田和磨が拾い、トライを挙げた。東京ＳＧは同９分、ＷＴＢコルビがＰＧを沈めて３―５。同１８分にもＰＧで３点を加え、東京ＳＧが６―５と逆転する。２０分、ＦＢ松島幸太朗が故意の反則によりイエローカードで１０分間の一時退場。チャンスを生かした神戸は同２１分、ＦＢ上ノ坊が左隅に沈めて１０―６と再逆転した。

東京ＳＧは前半２５分、敵陣左サイド深くのラインアウトを起点に、ロックのハモンドが押し込んでトライ。キックも決まり、１３―１０とする。神戸は同３２分、１１次攻撃からＮＯ８のララトゥブアが取り切って１７―１３。序盤から点の取り合いになった前半は、神戸が１７―１６の３９分に、フランカーのサベアがトライを挙げて２４―１６とリードして折り返した。

後半は３分、神戸のＷＴＢ植田がゲイン、元伏見工ＯＢのＳＨ上村樹輝につないでトライ。２９―１６とリードを広げる。同７分は、６次攻撃から右サイドを崩し、ＳＯ李承信が約２０メートルを走ってトライ。キックも決まり、３６―１６とする。同１３分にもトライを挙げ、怒涛の攻撃で一気に４３―１６。同２８分にも、敵トライエリア前のリスタートからフランカーのサベアがトライ。５０得点に乗せ試合を決定づける。

試合は神戸が計１１トライを挙げ、６９―２３で勝利。ＲＳで最多得点を誇った攻撃力を発揮し、リーグワンＰＯでの最多得点も更新。決勝（６月７日、ＭＵＦＧ国立）に進んだ。