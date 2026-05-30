◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準決勝 神戸 69―23 東京SG（2026年5月30日 東京・秩父宮ラグビー場）

レギュラーシーズン1位の神戸は69―23で同4位の東京SGを下し、リーグワンになって初めて決勝に駒を進めた。

前半6分、FB上ノ坊のキックからWTB植田が先制トライ。2本のPGで逆転されながら、同21分にはFB上ノ坊が左隅にトライを挙げて再び逆転する。規律を守れず一進一退の攻防が続き、前半は24―16で折り返す。

後半3分にはWTB植田からSH上村につながりトライ。同7分に日本代表SO李、同13分にLOカウリートゥイオティのトライでリードを広げる。その後も攻勢を続け、69―23でノーサイドを迎えた。

レギュラーシーズンでリーグ最多得点（750点）を挙げた自慢のアタックで計11トライ。これでリーグワン初制覇に王手をかけた。トップリーグ時代も含めれば、18年度シーズン以来となる7季ぶりの日本一まであと1勝とした。

決勝は6月7日にMUFGスタジアムで行われ、埼玉―東京ベイ戦の勝者と対戦する。