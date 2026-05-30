俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月24日、第20話「本物の平蜘蛛」が放送され、俳優の竹中直人（70）が圧倒的な存在感を示してきた戦国武将・松永久秀の最期“壮絶な爆死”が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

竹中は番組公式サイトなどの動画に登場。久秀の最期を振り返った。

「炎に包まれるなんて自分の人生の中ではないので、熱いだろうし、爆死するわけですから、相当テンションを上げないといけないな、と。炎の音は凄いだろうから、撮影当日は高齢者には大変だろうなあとリハーサルしながら思いました」

「（羽柴兄弟と再会し、説得されるシーンは）鎧を着た方がいいんじゃないかと、アイデアとしてつい言ってしまいました。まだ戦う準備はできている、老いてもなお戦うようなイメージ。久秀を演じるなら、それぐらいの方がいいというようなことは監督には言いましたけどね。もう精いっぱいやります、できる限りのことは。鎧を着たいと言ってしまったし、老体に鞭打って頑張ります、ということですかね」

次回は31日、第21話「風雲！竹田城」が放送される。

【「豊臣兄弟！」主な退場者】（主要キャラクターのうち、劇中や番組公式サイトの相関図などで、その最期や退場が描写・言及された人物）

＜第1話「二匹の猿」＞横川甚内（勝村政信）

＜第2話「願いの鐘」＞信吉（若林時英）

＜第4話「桶狭間！」＞弥右衛門（小林顕作）、城戸小左衛門（加治将樹）、今川義元（大鶴義丹）、佐久間盛重（金井浩人）

＜第6話「兄弟の絆」＞織田信勝（中沢元紀）

＜第8話「墨俣一夜城」＞直（白石聖）

＜第14話「絶体絶命！」＞朝倉勢別動隊の大将（岡野陽一）

＜第15話「姉川大合戦」＞遠藤直経（伊礼彼方）、浅井家家臣（浦上晟周）

＜第16話「覚悟の比叡山」＞森可成（水橋研二）

＜第17話「小谷落城」＞武田信玄（郄嶋政伸）、朝倉義景（鶴見辰吾）、浅井久政（榎木孝明）、浅井長政（中島歩）

＜第18話「羽柴兄弟！」＞浅野長勝（宮川一朗太）

＜第20話「本物の平蜘蛛」＞松永久秀（竹中直人）