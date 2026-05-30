◆米大リーグ ドジャース４―２フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースの年中行事の一つ、子どもたちの夢をかなえる「メイク・ア・ウィッシュ・キッズ＠ドジャースタジアム」が今年も開催された。メイク・ア・ウィッシュ財団は難病と闘う子どもたちの人生を変えるような願いをかなえる活動を行っている非営利団体。ファナティクス社との提携により、ドジャースはメイク・ア・ウィッシュの子どもたちを球場に招待し、２日間に渡る特別な体験の機会を用意した。

全米中から集まった７人の少年たちはそれぞれの名前が入ったカスタムメイドのユニホームを受け取り、選手たちとともにフィールドでキャッチボールや打撃練習をしたり、選手のクラブハウスを見学して写真を撮るなどして楽しんだ。ハイライトはロバーツ監督によるドジャースとの契約。１日限定だが、サインを交わした際に「これで僕はいくらもらえるの？」と冗談を言う少年もおり、会見場に集まった人々をわかせた。

７人の少年に最も会いたい選手を聞くと、「ショーヘイ（大谷）」が４人、「ムーキー（ベッツ）」が３人。この日、大谷は試合前練習でグラウンドに出てこなかったが、ベッツは練習の合間に子どもたちの元に駆け寄り、一人ずつにサインをして記念撮影した。ドジャースの選手だけでなく、フィリーズのハーパーらも快く少年たちと写真を撮り、声をかけて病気と戦う子どもたちの１日を特別なものにした。