京都市立伏見工業高（現・市立京都工学院高）ラグビー部の元監督の山口良治さんが２９日に亡くなったことを受け、テレビドラマ「スクール☆ウォーズ」に主演した山下真司さん（７４）が３０日、読売新聞の取材に対し、「愛と感動に満ちた素晴らしい人生でしたね。あなたがいなければ当然『スクールウォーズ』もこの世に生まれることはありませんでした」とコメントを寄せた。

山口さんは「泣き虫先生」の愛称で親しまれた。生徒に熱く向き合い、１９８０年度の全国大会で初優勝を果たすなどの軌跡がドラマのモデルとなった。

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山下さんのコメント全文は以下の通り

「人一倍熱い涙を流された山口先生。愛と感動に満ちた素晴らしい人生でしたね。あなたがいなければ当然『スクール☆ウォーズ』もこの世に生まれる事はありませんでした。『信は力なり。愛とは信じ待ち、許すこと。』。先生が残されたこの素晴らしい言葉は『スクール☆ウォーズ』のファンのみならず 多くの人たちの心に生き続けることでしょう。本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。ご冥福をお祈り申し上げます」