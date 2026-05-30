タレント長嶋一茂（60）が15日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。ドローンの免許を取ったことを明かした。

一茂は「今年の年頭に何か挑戦したいみたいな言ってて、ちょっと、とある国家資格を受けるって話をしてて」と切り出すと、石原良純は「気象予報士だよ」と反応し、一茂は「やめて？そんな頭良くない」とつっこんだ。

一茂は「正直言って、運転免許証のちょっと上ぐらいのものやりたいなと思って。受かったら皆さんに言いたいなって。受けたんです」と明かした。

一茂は無人航空機操縦者技能証明書を見せると、高嶋ちさ子は証明写真を「凶悪犯罪者…？」とイジり、一茂は「凶悪犯罪者じゃないです」とつっこんだ。

一茂は「もう俺受かったから言うけどね、一番最初の試験はね、落ちたのよ。筆記試験と実技試験があって、実技は（ドローンを）飛ばす方。筆記試験は答えを、マークシートっていうか3択。これパソコン上での試験なんです」と明かした。

一茂は「俺パソコンやったことないわけ」と明かすと、ちさ子は驚きのあまり目をガン開いて一茂を見つめた。

一茂は「パソコンのマウスって初めて触ったの。この時に。俺知らなかったんだけど、マウスの下にラバーみたいなの敷くでしょ。マウスパッド。あのマウスパッドの上じゃないとマウスってうまく起動しないでしょ？それ知らないで試験中に。マウスパッドどっか行っちゃったの。触ってたら。で、それ知らないでマウス触っても画面上に矢印全然出てこないの。これどうしようかなみたいな。30分なんだけど、50問あるの。1問30秒（ペース）。それが5問ぐらいやったら残り45問でマウスパッドどっか行っちゃったわけ。マウスパッドが大事なものだって知らなかった。どうやっても矢印が画面に出てこない」と苦戦したことを明かした。

さらに一茂の災難は続き「なおかつびっくりしたのが、自分が座ってモニターあるでしょ。そこまで距離があって、俺が持ってったメガネが合わなくて。言い訳っぽくて申し訳ないんだけど。で適当にやったら1回目落ちました」と語った。

ちさ子は「どういう練習したの？マウスパッドの練習？」と聞くと、一茂は「マウスパッドの練習」と答えて笑わせた。

一茂は「矢印を好きなところに動かして左上のスイッチを押す練習を落ちてからしてました」と語り、同番組に何度も出演している柿沼マネジャーに指導を受ける一茂の動画が公開された。