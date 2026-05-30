中山秀征の妻・白城あやか、三男との母校訪問ショット公開「イケメン」「どっちにも似てる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/30】タレントの中山秀征の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかが5月29日、自身のInstagramを更新。三男との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】夫は俳優 58歳元宝塚「どっちにも似てる」三男との母校訪問ショット
5月27日の投稿で、イギリスで行われた四男の卒業式への出席を報告していた白城。この日の投稿では「三男も2年ぶりの母校で先生方に会い 校舎、寮を訪ねて懐かしんでいました」「演劇専攻で 当時 ミュージカル『シカゴ』に出演していた時のパネルが飾られていました おぼこい」と報告。パネルの前で三男の肩に優しく手を回し、寄り添うような2ショットを公開した。「三男の卒業式には行けなかったので夫婦で2人分の卒業を 学校や先生方に感謝して 有難い時間を過ごしました」と記している。
また、「この後 夫婦だけでユーロスターでパリへ」と、次の目的地へ向かったことを報告。「その前に…もう限界だったのか 秀ッチョ 駅でおにぎり」と、中山が日本円で約600円のおにぎりを幸せそうに味わったことを明かした。ほかにも駅のホームでの夫婦ショットや、フランスのカフェで朝食を楽しむ中山の姿も披露している。
この投稿には「三男さんもイケメン」「2人とも笑顔がやさしい」「微笑ましい親子ショット」「どっちにも似てる」「夫婦でパリなんてロマンチック」「息子2人がイギリス留学してるってすごい」といったコメントが寄せられている。
白城は1998年に中山と結婚。長男で俳優の中山翔貴、次男で俳優の中山脩悟を含め4人の息子がいる。（modelpress編集部）
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【写真】夫は俳優 58歳元宝塚「どっちにも似てる」三男との母校訪問ショット
◆白城あやか、イギリスでの三男との親子ショット披露
5月27日の投稿で、イギリスで行われた四男の卒業式への出席を報告していた白城。この日の投稿では「三男も2年ぶりの母校で先生方に会い 校舎、寮を訪ねて懐かしんでいました」「演劇専攻で 当時 ミュージカル『シカゴ』に出演していた時のパネルが飾られていました おぼこい」と報告。パネルの前で三男の肩に優しく手を回し、寄り添うような2ショットを公開した。「三男の卒業式には行けなかったので夫婦で2人分の卒業を 学校や先生方に感謝して 有難い時間を過ごしました」と記している。
◆白城あやかの投稿に反響
この投稿には「三男さんもイケメン」「2人とも笑顔がやさしい」「微笑ましい親子ショット」「どっちにも似てる」「夫婦でパリなんてロマンチック」「息子2人がイギリス留学してるってすごい」といったコメントが寄せられている。
白城は1998年に中山と結婚。長男で俳優の中山翔貴、次男で俳優の中山脩悟を含め4人の息子がいる。（modelpress編集部）
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