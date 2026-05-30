アニメ『太陽の使者 鉄人28号』よりブラックオックスがMODEROIDで立体化「MODEROID 太陽の使者 鉄人28号」の三次再販も予約開始
【MODEROID ブラックオックス（太陽の使者版）】 11月 発売予定 価格：5,800円 【MODEROID 太陽の使者 鉄人28号（三次再販）】 11月 発売予定 価格：4,500円
11月 発売予定
11月 発売予定
(C)光プロダクション
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ブラックオックス（太陽の使者版）」を11月に発売する。価格は5,800円。また、「MODEROID 太陽の使者 鉄人28号」の三次再販分も11月に発売。価格は4,500円。
MODEROID ブラックオックス（太陽の使者版）
11月 発売予定
価格：5,800円
スケール：ノンスケール
サイズ：全高約160mm
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原型制作：Dyson Max
構想デザイン：野中剛
アニメ『太陽の使者 鉄人28号』より、「ブラックオックス」がMODEROIDでプラモデル化したもの。頭頂高約160mm、各関節可動、付属の交換用手首により様々なポーズを取ることができる。
2種のフェイスマスクが付属し着脱が可能。また、飛行ポーズディスプレイ用の支柱ジョイントが付属する。（※ディスプレイ用のスタンドは別売りです）
MODEROID 太陽の使者 鉄人28号（三次再販）
11月 発売予定
価格：4,500円
スケール：ノンスケール
サイズ：全高約160mm
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原型制作：Dyson Max
制作協力：BONFORME、坂田 哲男(HRG)
アニメ『太陽の使者 鉄人28号』より、新デザイン版「鉄人28号」をMODEROIDシリーズでプラモデル化。全高約160mm、各関節可動により、ハンマー・パンチやフライング・キックをはじめとした各種ポージングが可能。
鉄人と同スケールのクリッパー（正太郎搭乗）と表情付き平手、さらに飛行ポーズ再現用に首を上げた状態の頭部パーツが付属する。
※「MODEROID 鉄人28号」（別売）とあわせて飾ろう。
(C)光プロダクション
※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。