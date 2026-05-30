【MODEROID ブラックオックス（太陽の使者版）】 11月 発売予定 価格：5,800円 【MODEROID 太陽の使者 鉄人28号（三次再販）】 11月 発売予定 価格：4,500円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ブラックオックス（太陽の使者版）」を11月に発売する。価格は5,800円。また、「MODEROID 太陽の使者 鉄人28号」の三次再販分も11月に発売。価格は4,500円。

MODEROID ブラックオックス（太陽の使者版）

11月 発売予定

価格：5,800円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約160mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：Dyson Max

構想デザイン：野中剛

アニメ『太陽の使者 鉄人28号』より、「ブラックオックス」がMODEROIDでプラモデル化したもの。頭頂高約160mm、各関節可動、付属の交換用手首により様々なポーズを取ることができる。

2種のフェイスマスクが付属し着脱が可能。また、飛行ポーズディスプレイ用の支柱ジョイントが付属する。（※ディスプレイ用のスタンドは別売りです）

MODEROID 太陽の使者 鉄人28号（三次再販）

11月 発売予定

価格：4,500円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約160mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：Dyson Max

制作協力：BONFORME、坂田 哲男(HRG)

アニメ『太陽の使者 鉄人28号』より、新デザイン版「鉄人28号」をMODEROIDシリーズでプラモデル化。全高約160mm、各関節可動により、ハンマー・パンチやフライング・キックをはじめとした各種ポージングが可能。

鉄人と同スケールのクリッパー（正太郎搭乗）と表情付き平手、さらに飛行ポーズ再現用に首を上げた状態の頭部パーツが付属する。

※「MODEROID 鉄人28号」（別売）とあわせて飾ろう。

(C)光プロダクション

※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。