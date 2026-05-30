29日に日本代表へ合流した鈴木。(C)SOCCER DIGEST

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　日本代表が北中米ワールドカップの初戦で対戦するオランダ代表で、絶好調の選手がいる。ローマのFWドニエル・マレンだ。

　冬の加入ながら、18試合の出場でなんと得点ランク２位タイの14ゴールを奪取。とりわけセリエAのラスト７戦では７ゴール・２アシストと大暴れで、５月10日のパルマ戦では、日本代表GKの鈴木彩艶から２点を奪ってみせた。

　29日に行われた森保ジャパンの練習後の取材で、その鈴木にマレンの印象を訊くと、こう話していた。

「本当に得点能力が高い選手で、対戦した時も得点を決められていますし、その試合の反省も踏まえながら、オランダ戦の分析をしたいと思います」
 
　日本としては、どう対策をすべきか。23歳の守護神は「詳しくはまだ分析はできていない」としつつ、「背後の抜け出しがうまい選手で、シュートの能力が高いので、（最終ラインの）背後の連係であったり、チームとして中を締める部分だったり、これからそういったところを詰めていければ」とコメントした。

　オランダは得点源だったメンフィス・デパイがコンディションの問題で苦しみ、コディ・ガクポも今季は精彩を欠いた。このマレンが日本にとって最も厄介なアタッカーとなるかもしれない。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）

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