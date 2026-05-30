「本当に得点能力が高い」驚異の18戦14発！オランダ戦で最も厄介なのは、“半年”でセリエA得点ランク２位になった絶好調FWか。２ゴールを許した日本代表GKも警戒心

「本当に得点能力が高い」驚異の18戦14発！オランダ戦で最も厄介なのは、“半年”でセリエA得点ランク２位になった絶好調FWか。２ゴールを許した日本代表GKも警戒心