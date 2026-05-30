◇ナ・リーグ ドジャース4−2フィリーズ（2026年5月29日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が29日（日本時間30日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2戦連発となる10号を含む今季4度目の1試合3安打で今季初の6連勝に貢献した。試合後の主な一問一答は以下の通り。

──6連勝したが、心境は。

「素晴らしいチーム相手に初戦取れたのはすごい大きいですし、また明日から切り替えて頑張ります」

──本塁打を振り返って。

「フレディ（フリーマン）から始まって長打で（点が取れた）、なかなか連打が厳しい投手だと思うんですけど、運良く入ってくれた感じかなと思います」

──本塁打の手応えは。

「ちょっと（バットの）先の方だったので、入るかなと思って見ていたんですけど、飛んだコースが良かったのでよかったかなと思います」

──打撃の調子は。

「シングル（ヒット）の当たりもセンター中心に良い感じで打てているとは思うので、あとは打球感覚がしっかり出てくれれば、長打になるのかなと思います」

─―チーム状態をどう見ているか。

「打線もそうですし、何よりもブルペンが安定しているのがチームの大きな力になっているのかなと。先発も含めてブルペン陣が安定しているのが心強いなと思って見ています」