◆米大リーグ ドジャース４―２フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３回に６年連続２ケタ本塁打となる２試合連発の１０号ソロを放つなど４打数３安打１打点で、チームの今季初の６連勝に貢献した。

大谷に衝撃の一発が飛び出したのは、２点リードで迎えた３回１死の第２打席だった。カウント１―０からの２球目、右腕ウィーラーのスプリットを捉えると、打球速度９９・９マイル（約１５９・３キロ）で右翼の敵軍ブルペンに飛び込んだ。日本人選手ではイチロー、松井秀喜に次いで史上３人目となるメジャー通算７００打点に到達。本拠地は熱狂の渦に包まれた。

試合後大谷は「フレディから始まって、なかなか連打が厳しい投手だと思うんですけど、運良く入ってくれた感じかなと思います。ちょっと（バットの）先の方だったので入るかなと思って見てたんですけど、飛んだコースが良かったかなと思います」と本塁打を振り返った。難敵相手に初戦を制し「素晴らしいチーム相手に初戦をとれたのはすごく大きい」と喜んだ。点差を詰められながらも逃げ切り「打線もそうですし、何よりブルペンが安定しているのが、すごい、チームの大きな力になっているのかなと。先発も含めて、ブルペン陣が安定しているのが心強いなと思って見ています」と話した。また２戦連発となった自身の打撃については「シングルの当たりもセンター中心にいい感じで打てている。あとは、この前も言いましたけど、打球角度がしっかり出てくれば、長打になるのかなと思います」と手応えを感じているようだった。

大谷は５回に中前打、８回にも中前打を放ち、今季４度目の猛打賞を記録。休養日を挟んで打者としては完全復活を印象づけた。

この日は昨季限りで現役引退した通算２２３勝のレジェンド左腕、カーショー氏がネット裏で私服観戦。初回にネット越しに談笑してから打席に向かったフリーマンが先制の８号ソロを放つと、２回にはマンシー、３回には大谷とチームとして３イニング連続でソロ本塁打。５回にもスミスがソロを打ち、リードを広げた。投げては先発左腕のロブレスキが６回２死までノーヒット投球。シュワバーにメジャートップ独走の２２号ソロを献上して快挙は逃したが、７回１安打１失点の好投でリーグ３位タイとなる７勝目を挙げた。８回２死一塁ではこの日が「ボブルヘッドデー」だった“主役”のベシアが登板し、シュワバーを空振り三振に仕留めて絶叫した。