日本ダービーで有力馬に騎乗する津村明秀騎手の落馬にＳＮＳでは心配の声が寄せられている。同騎手は３０日の東京７Ｒ・３歳１クラス（芝１４００メートル）で３番人気のエルハーベン（牡３歳、栗東・藤岡健一厩舎、父モーリス）に騎乗した際、向こう正面で落馬した。

同馬は７番枠から好発進を決めて先行争いに加わるポジションでスタートしたが、最初の１００メートルを過ぎた地点で少しかかるような面を見せながらバランスを崩した津村騎手が落馬。地面に叩きつけられるような形で落ちた鞍上は、起き上がることが出来ず担架で運ばれている。

津村騎手は３１日の日本ダービー（東京・芝２４００メートル）で上位人気が予想される皐月賞２着馬のリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）に騎乗する予定。

津村騎手の落馬にＳＮＳでは「ダービー前なのに...大丈夫だといいけど」「嘘だろ…無事であってくれ」「担架で運ばれていったてマジかよ」「リアライズシリウスは津村騎手に乗って欲しい」「無事をお祈りしましょう」「落馬ってまじかいな」「明日ダービーだろ」「ここで乗れなくなったら辛過ぎるって」「起き上がれず担架で引き揚げたとの事でかなり心配」「ダービー前にこれは厳しい」「これでダービー乗れないは神様酷すぎるよ」「人馬の無事を祈る」「まじで大丈夫かな」「乗れなかったら本当に可哀想」「これ、明日大丈夫か？」「乗り替わりとか流石にやめてくれｗ」「明日日本ダービーどうなっちゃう」など心配する声が多く寄せられている。