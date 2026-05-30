◆春季高校野球近畿大会 ▽準決勝 智弁和歌山４―０立命館宇治（３０日・わかさスタジアム京都）

智弁和歌山（和歌山１位）が立命館宇治（京都２位）を４―０で下し、３年連続決勝に進出した。５回２死一、三塁から荒井優聖一塁手（３年）の右前適時打で先制すると、８回２死満塁で６番の楠本龍生二塁手（３年）が右越えに走者一掃の三塁打を放ち加点。投げては先発・和気匠太（３年）、三嶋健太（３年）、米原佑真（２年）の継投で無失点に抑えた。

８回に値千金の三塁打を放った楠本は「打ったのはインコースの真っすぐ。（バットの）先っぽだったけれど（野手の頭は）越えると思った」と笑顔。中谷仁監督が「田舎の調子乗っているお兄ちゃん」と表現する男は、ど派手なガッツポーズで喜びを表現。「自分は結構チャンスが好きなので。チャンスは面白い」と勝負強さを見せつけた。

指揮官は「荒井も楠本も、チャンスで前の打者が打ち取られた後に頑張った。そこを評価したいなと思います」と話した。

３年連続決勝進出。一昨年、昨年とも準優勝に終わっている。楠本は「監督さん（が現役＝１９９７年）の時も春に（近畿大会で）優勝して、甲子園で優勝している。絶対勝ちたいです」。監督が歩んだＶロードに続く。勝負強い打撃で活躍を誓った。