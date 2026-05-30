2児の母・西山茉希、2日分の食事調理風景＆パスタ食卓公開「パスタとカレー同時進行すごい」「品数豊富で豪華」と反響
【モデルプレス＝2026/05/30】モデルの西山茉希が5月29日、自身のInstagramを更新。料理風景やパスタメインの食卓を公開した。
【写真】40歳2児のママモデル「品数豊富で豪華」パスタや野菜など食卓公開
西山は「今日のパスタと明日のカレー」とコメントし、パスタとカレーを同時進行で調理する様子を公開。ズッキーニやえのきなどの多種の野菜やベーコン、トリュフソースなどを白だしで味をつけたパスタ、野菜やコーン、作っておいた大豆ミートと豚ひき肉のそぼろ入りのカレーを作りながらエビフライなどを揚げたりサラダを作ったりする手際のよい作業を披露し、明日の食事になるというカレー以外がずらりと並んだ食卓を公開した。
また、「両方を合わせて、お酒×ニンニク×生姜×オイスターソース×鶏ガラスープのモト×味噌×黒糖で炊く」と大豆ミートと豚ひき肉のそぼろの作り方も紹介し、「チャーハンにも、麺類にも、オムレツにも、おにぎりにも 万能です」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「惚れ惚れする手際の良さ」「パスタとカレー同時進行すごい」「品数豊富で豪華」「彩りも盛り付けも綺麗」「料理上手で尊敬する」「参考にします」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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◆西山茉希、手料理公開
西山は「今日のパスタと明日のカレー」とコメントし、パスタとカレーを同時進行で調理する様子を公開。ズッキーニやえのきなどの多種の野菜やベーコン、トリュフソースなどを白だしで味をつけたパスタ、野菜やコーン、作っておいた大豆ミートと豚ひき肉のそぼろ入りのカレーを作りながらエビフライなどを揚げたりサラダを作ったりする手際のよい作業を披露し、明日の食事になるというカレー以外がずらりと並んだ食卓を公開した。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「惚れ惚れする手際の良さ」「パスタとカレー同時進行すごい」「品数豊富で豪華」「彩りも盛り付けも綺麗」「料理上手で尊敬する」「参考にします」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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