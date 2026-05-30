コンプしたーーーいッッ！！【ガチャ】これは沼るぅぅ♡「マスコットガチャ」

食べ物をモチーフにした、ちょっとユニークなカプセルトイを発見！ おにぎりや野菜等の食べ物をキャラクターのように可愛くアレンジした「マスコットガチャ」は、眺めているだけでクスッと笑えて、心を和ませてくれるはず。身近な癒しアイテムとして、集めるのもおすすめです。ガチャガチャとハンドルを回して、何が出てくるか分からないワクワク感を楽しみながら、コンプリートを目指してみて。今回は、可愛い & ユニークなデザインに“沼る”人が続出しそうな、食べ物モチーフのカプセルトイをご紹介します。

つぶつぶ感も再現したおにぎりのキャラクター

ポークたまごや天むすなど、おにぎりをモチーフにした「よこみぞゆりのなんでもいきもの のりおにぎり屋さんのマスコットスイング」。「すみっコぐらし」の作者による「なんでもいきもの」から、登場しているおにぎりのキャラクターです。よく見るとお米のつぶつぶ感も再現されたリアルなフォルムに、にっこりと笑う顔や小さな手足がついた可愛くてシュールな仕上がり。それぞれのおにぎりの個性が光るデザインにも要注目です。ボールチェーン付きなので、ポーチやバッグに付けたい人が多いかも。

ぽってりとしたフォルムがたまらない！

たまご、たこさんウィンナー、ブロッコリーなど、お弁当によく入っているおかずや食材をキャラクターにした「お弁当フレンズ めじるしチャーム」も沼る予感大。ぽってりとした丸みのあるフォルムに、とぼけた雰囲気の表情をした食材のキャラクターが10種類登場しています。シリコーンリングが付いているので、傘の柄に取り付けて目印にするのにぴったり。キャラクターによって表情も少しずつ異なり、絶妙なゆるさとユニークさに、眺めるたびに癒されそうです。

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writer：S.Hoshino