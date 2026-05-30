英紙が注目すべき10着を紹介

北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が近づくなかで、続々と出場各国の登録選手達も発表されている。

彼らはユニフォームを身にまとって戦うわけだが、そのユニフォームも大きな注目を集めている。英紙「The Guardian」は、2026年W杯に出場する48か国の代表ユニフォームから注目すべき10着を発表した。

この10枚のなかには、ガーナのホームユニフォーム、メキシコのホームユニフォーム、サウジアラビアのホームユニフォーム、フランスのホームユニフォーム、アメリカのホームユニフォーム、キュラソーのアウェーユニフォーム、ノルウェーのホームユニフォーム、そして、スコットランドのアウェーユニフォームが入っている。そして、これら9枚に先立って紹介されたのが、日本のアウェーユニフォームだった。

寸評では、「日本がW杯でどのような結果を残すことになっても、アウェーユニフォームはファッション界で勝利を収めたといえる。4月のファン投票でも1位を獲得し、専門誌『Four Four Two』は、『サッカーポルノ』（※注 極上の興奮を与える一着というポジティブな意味で）と評した。さらに注目だったのは、12本の細い複数の色のストライプだ。そのうちの11本は、それぞれピッチ上の選手たちを表しており、もう1本はファンを表している。素敵なメッセージであり、本当に本当に素敵なユニフォームだ」と、絶賛している。（FOOTBALL ZONE編集部）