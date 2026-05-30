コロッケ、人工関節の大手術後「半年で180ステージくらい」…近況に驚き「お元気すぎますって！」
ものまねタレントのコロッケがきょう5月30日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後6：58〜 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】鉄道の運転に挑戦するコロッケ
強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。今回の舞台は、大阪府南西部に位置する貝塚市。メッセンジャーの黒田有、コロッケ、宮川大輔が、潮干狩りで人気の二色の浜海水浴場や、歴史的な町並みが残る貝塚寺内町などを巡る。
コロッケは昨年、両膝に人工関節を入れる手術を受けたというが、「手術して半年で180ステージくらいやったよ」と近況を明かし、宮川は「お元気すぎますって！」と目を丸くする。そしてその場でさっそく武田鉄矢のものまねが繰り広げられ、黒田と宮川は大爆笑。
おっさんたちがやって来たのは、歴史的な町並みが残る人気観光スポット・貝塚寺内町。のんびり歩きながら話題になったのは、コロッケの“顔の大きさ”。ものまねで顔を動かし続けた結果、筋肉が発達して顔が大きくなり、そのおかげでシワも少ないのだと話す。
続いておっさんたちが訪れたのは、貝塚駅と水間観音駅を結ぶローカル線・水間鉄道。水間鉄道では電車の運転体験ができると知り、「やりたい！」と大盛り上がりのおっさんたち。
100メートル先の停止位置まで、規定速度で電車を走らせ、55秒以内にピタリと止めるミッションに挑む。はたして、うまくできるのか。
【番組カット】鉄道の運転に挑戦するコロッケ
強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。今回の舞台は、大阪府南西部に位置する貝塚市。メッセンジャーの黒田有、コロッケ、宮川大輔が、潮干狩りで人気の二色の浜海水浴場や、歴史的な町並みが残る貝塚寺内町などを巡る。
コロッケは昨年、両膝に人工関節を入れる手術を受けたというが、「手術して半年で180ステージくらいやったよ」と近況を明かし、宮川は「お元気すぎますって！」と目を丸くする。そしてその場でさっそく武田鉄矢のものまねが繰り広げられ、黒田と宮川は大爆笑。
続いておっさんたちが訪れたのは、貝塚駅と水間観音駅を結ぶローカル線・水間鉄道。水間鉄道では電車の運転体験ができると知り、「やりたい！」と大盛り上がりのおっさんたち。
100メートル先の停止位置まで、規定速度で電車を走らせ、55秒以内にピタリと止めるミッションに挑む。はたして、うまくできるのか。