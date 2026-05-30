◆米大リーグ ドジャース４―２フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３回に６年連続２ケタ本塁打となる２試合連発の１０号ソロを放つなど４打数３安打１打点で、チームの今季初の６連勝に貢献した。

大谷に衝撃の一発が飛び出したのは、２点リードで迎えた３回１死の第２打席だった。カウント１―０からの２球目、右腕ウィーラーのスプリットを捉えると、打球速度９９・９マイル（約１５９・３キロ）で右翼の敵軍ブルペンに飛び込んだ。日本人選手ではイチロー、松井秀喜に次いで史上３人目となるメジャー通算７００打点に到達。本拠地は熱狂の渦に包まれた。

大谷は５回に中前打、８回にも中前打を放ち、今季４度目の猛打賞を記録。休養日を挟んで打者としては完全復活を印象づけた。二刀流出場で５勝目を挙げ、初回に菅野から９号先頭打者アーチを放った２８日（同２９日）の試合後には「（状態は）ちょっとずつ上がってきている感じ。あとは角度がつけば、（スタンドに）入るような打球がもっと増えるのかな」とし、「スイングスピード、打球速度ともにいい傾向」と手応えを口にしていたが、言葉通りの結果となった。

この日は昨季限りで現役引退した通算２２３勝のレジェンド左腕、カーショー氏がネット裏で私服観戦。初回にネット越しに談笑してから打席に向かったフリーマンが先制の８号ソロを放つと、２回にはマンシー、３回には大谷とチームとして３イニング連続でソロ本塁打。５回にもスミスがソロを打ち、リードを広げた。投げては先発左腕のロブレスキが６回２死までノーヒット投球。シュワバーにメジャートップ独走の２２号ソロを献上して快挙は逃したが、７回１安打１失点の好投でリーグ３位タイとなる７勝目を挙げた。８回２死一塁ではこの日が「ボブルヘッドデー」だった“主役”のベシアが登板し、シュワバーを空振り三振に仕留めて絶叫した。

ドジャース・大谷「素晴らしいチーム相手に初戦をとれた。（１０号は）ちょっと先の方だったので入るかなーと思って見てたけど、飛んだコースがよかった。センター中心にいい感じで打てている」