初めてダートで起用された素質馬のレースぶりにＳＮＳでは驚きの反応が広がっている。３０日に行われた東京６Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１６００メートル＝１２頭立て）を２馬身半差で快勝したのは、芝で頭打ちになっていた４番人気のヒシアムルーズ（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父サートゥルナーリア）だった。

ダミアン・レーン騎手とコンビを組んだ同馬は好スタートからハナ争いに加わる勢いだったが、行きたがるのを我慢させながら好位の４番手を追走。抜群の手応えで最後の直線を迎えると、馬なりで先頭へ躍り出て、あとは後続との差を広げながら２着のエスシービクトリアに２馬身半差をつけた。勝ち時計は１分３７秒２（良）。

同馬は昨年８月の札幌でデビュー。レイチェル・キング騎手を背に２馬身差をつける好スタートを切った。しかし、その後は札幌２歳Ｓで１０着と大敗。休みを挟んだ自己条件の１勝クラスも８着に終わり、前走の青葉賞でも１３着に敗れていた。きょうだいには芝で３勝を挙げた半兄ダノングロワールもいるが、半姉ルシュヴァルドール（５勝）も半兄ノットファウンド（３勝）もダートですべて勝利を収めている。

ダート替わりで一変したヒシアムルーズの勝利にＳＮＳでは「やはりダート走りましたね！」「直線では待ってましたと素晴らしい走り」「ダート替わり一発回答」「完全にダート馬だったのでは」「芝の馬だけど能力が上のクラスすぎるぞこいつ」「ダート馬だったんかい！」「ようやく順調に競馬を使えたってのが大きいよね」「完勝やんけ」「ダートで勝ち上がるとは思わなかったなあ」「単勝８・９倍でけぇ！」などの声が寄せられている。