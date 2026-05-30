◇MLB ドジャース 4-2 フィリーズ(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは大谷翔平選手の2試合連続となる第10号本塁打など一発攻勢で6連勝を飾りました。

打線は初回、フレディ・フリーマン選手が相手先発ザック・ウィーラー投手から先制8号ソロホームランで先制。2回にもマックス・マンシー選手が13号ソロを放ちます。

3回には大谷選手がスプリットを引っ張ると、打球はフェンスオーバー。さらに5回にもウィル・スミス選手の6号ソロが飛び出し、前半5回で4本塁打を浴びせます。

一方、先発のジャスティン・ロブレスキ投手は初回に3者連続三振を奪う絶好の立ち上がりを見せると、その後もフィリーズ打線を寄せ付けず。前半5回は味方のエラーによる1出塁のみでノーヒットに封じます。

しかし6回にカイル・シュワバー選手にメジャートップの22号ソロを浴びて失点。それでもこの試合許したヒットはこの1本のみで、7回を1被安打(うち1被本塁打)、9奪三振、1失点の好投を見せました。

3点リードの8回表はエドガルド・エンリケス投手がマウンドに上がるも1失点し、なおも2アウト1塁と一発出れば同点の場面でシュワバー選手を迎えると、デーブ・ロバーツ監督は左腕のアレックス・ベシア投手へスイッチ。ここでベシア投手がフルカウントからシュワバー選手を空振り三振に抑え、雄たけびを上げました。

その後ドジャースは9回をタナー・スコット投手が抑えて勝利。フィリーズとのカード初戦をものにしました。

なお大谷選手は「1番・指名打者」で先発出場。第2打席で本塁打を放ち今季3度目の2試合連続ホームランとし、2021年から6年連続での2桁本塁打到達となりました。

またその後は2打席続けてセンター前ヒットを記録し、この試合は4打数3安打(うち1本塁打)1打点。日本時間18日のエンゼルス戦以来、10試合ぶりの1試合3安打となっています。